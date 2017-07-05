наверх
05.07.201719:49
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Фотоитоги 5 июля: Гройсман в Лондоне, протест под КГГА, пожар на нефтебазе

    (обновлено: )34
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на двусторонней встрече
    Крестный ход УПЦ МП в Харькове
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время посещения средней общеобразовательной школы № 168, в Киеве.
    Председатель КНР Си Цзиньпин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли участие в церемонии открытия в Берлинском зоопарке сада, построенного для пары больших панд
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    Салют в честь Дня независимости США
    В Одесской области на нефтебазе произошел пожар
    В учениях Flaming Sword-2017 принимали участие представители девяти стран: Литвы, Латвии, Дании, Грузии, Украины, Норвегии, Польши, Португалии и США.
    В одном из парков Киева. От старой груши отломилась ветка и упала на четверых прохожих.Больше всего пострадал иностранец — спасатель из Турции.
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на двусторонней встрече
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на двусторонней встрече
    AP Photo/Frank Augstein, pool
    Крестный ход УПЦ МП в Харькове
    Крестный ход УПЦ МП в Харькове
    Мариенко Андрей / УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время посещения средней общеобразовательной школы № 168, в Киеве.
    Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время посещения средней общеобразовательной школы № 168, в Киеве.
    Маркив Михаил / POOL / УНИАН
    Председатель КНР Си Цзиньпин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли участие в церемонии открытия в Берлинском зоопарке сада, построенного для пары больших панд
    Председатель КНР Си Цзиньпин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приняли участие в церемонии открытия в Берлинском зоопарке сада, построенного для пары больших панд
    REUTERS Axel Schmidt
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Салют в честь Дня независимости США
    EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP
    В Одесской области на нефтебазе произошел пожар
    В Одесской области на нефтебазе произошел пожар
    Пресс-служба ГСЧС
    В учениях Flaming Sword-2017 принимали участие представители девяти стран: Литвы, Латвии, Дании, Грузии, Украины, Норвегии, Польши, Португалии и США.
    В учениях Flaming Sword-2017 принимали участие представители девяти стран: Литвы, Латвии, Дании, Грузии, Украины, Норвегии, Польши, Португалии и США.
    sof.mil.gov.ua
    В одном из парков Киева. От старой груши отломилась ветка и упала на четверых прохожих.Больше всего пострадал иностранец — спасатель из Турции.
    В одном из парков Киева, недалеко от Национального музея истории Украины, от старой груши отломилась ветка и упала на четверых прохожих.Больше всего пострадал иностранец — спасатель из Турции. Он получил 22 перелома, в том числе черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации.
    dtp.kiev.ua

    Рекомендуем

    Макрон высадился с вертолета на палубу атомной подводной лодкиМакрон высадился с вертолета на атомную подводную лодку17:57 05.07.2017
    Роботы осваиваются на Этне перед отправкой на Луну и МарсИспытания роботов на вулкане перед отправкой на Луну и Марс15:55 05.07.2017
    Салют в честь Дня независимости СШАГрандиозный и красочный салют в честь Дня независимости США12:12 05.07.2017
    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева"Прочь лапы от озера". Под КГГА бунтуют противники застройки столицы10:53 05.07.2017
    Выездное совещание Виталия Кличко по развитию Труханова островаКличко "прогулялся" с чиновниками по Труханову острову06:37 05.07.2017
    День независимости США в КиевеФотоитоги 4 июля: День независимости США, пикет "Нацкорпуса" под посольством Италии18:38 04.07.2017
    День независимости США в КиевеДень независимости США в Киеве17:50 04.07.2017
    Россиянка с самыми длинными ногами метит в книгу ГиннессаРоссиянка с самыми длинными ногами метит в книгу Гиннесса16:13 04.07.2017
    Итальянская актриса Джина ЛоллобриджидаЗнаменитой Джине Лоллобриджиде – 9016:00 04.07.2017
    Все фотоленты
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствует премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на двусторонней встрече

    Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина и Великобритания договорились начать консультации по созданию зоны свободной торговли, необходимость которой обуславливается выходом Британии из Европейского Союза.

    Смотрите также: Масштабный пожар в Хмельницком: работа спасателей

    Под зданием Киевской горгосадминистрации прошла акция протеста общественных активистов Воскресенки и Радужного массива Днепровского района столицы против предложенного КГГА проекта застройки.

    Спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. В ГСЧС уточнили, что около 11:30 на железнодорожной станции на территории нефтебазы возник пожар бензовоза на сливной эстакаде. В 12:30 пожар был полностью потушен на площади 100 кв. м.

    Ссылки по теме:
    Теги: