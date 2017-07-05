Фотоитоги 5 июля: Гройсман в Лондоне, протест под КГГА, пожар на нефтебазе

В одном из парков Киева, недалеко от Национального музея истории Украины, от старой груши отломилась ветка и упала на четверых прохожих.Больше всего пострадал иностранец — спасатель из Турции. Он получил 22 перелома, в том числе черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в реанимации.