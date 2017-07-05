Фотоитоги 5 июля: Гройсман в Лондоне, протест под КГГА, пожар на нефтебазе

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Украина и Великобритания договорились начать консультации по созданию зоны свободной торговли, необходимость которой обуславливается выходом Британии из Европейского Союза.
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Под зданием Киевской горгосадминистрации прошла акция протеста общественных активистов Воскресенки и Радужного массива Днепровского района столицы против предложенного КГГА проекта застройки.
Спасатели потушили пожар на территории нефтебазы под Одессой. В ГСЧС уточнили, что около 11:30 на железнодорожной станции на территории нефтебазы возник пожар бензовоза на сливной эстакаде. В 12:30 пожар был полностью потушен на площади 100 кв. м.