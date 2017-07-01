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    Фотоленты

    Появились фото с церемонии прощания с погибшим полковником ГУР

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (700)

    (обновлено: )23201
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом
    Украинское фото

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    Церемония прощания с погибшим при взрыве автомобиля сотрудником разведки Максимом Шаповалом

    В Киеве в Доме офицеров в пятницу прошла церемония прощания с погибшим полковником Максимом Шаповалом, сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны.

    На траурную церемонию пришел президент Петр Порошенко. Глава государства посмертно присвоил полковнику Шаповалу звание генерал-майора.

    "Такие офицеры, как Максим Шаповал, — честь для любой армии. Он защищал Украину в самые сложные времена и в самых сложных местах. Все сложные операции, которые проводились в том числе по линии фронта, делались с участием Максима Шаповала. Горжусь такими воинами. Царство небесное", — сказал президент.

    Максим Шаповал был убит в Киеве 27 июня в результате подрыва автомобиля неизвестными лицами.

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