Появились фото с церемонии прощания с погибшим полковником ГУР

В Киеве в Доме офицеров в пятницу прошла церемония прощания с погибшим полковником Максимом Шаповалом, сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны.

На траурную церемонию пришел президент Петр Порошенко. Глава государства посмертно присвоил полковнику Шаповалу звание генерал-майора.

"Такие офицеры, как Максим Шаповал, — честь для любой армии. Он защищал Украину в самые сложные времена и в самых сложных местах. Все сложные операции, которые проводились в том числе по линии фронта, делались с участием Максима Шаповала. Горжусь такими воинами. Царство небесное", — сказал президент.

Максим Шаповал был убит в Киеве 27 июня в результате подрыва автомобиля неизвестными лицами.

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