наверх
29.06.201717:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Украинские военные на передовой под Мариуполем

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (679)

    (обновлено: )33404
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Украинское фото

    Рекомендуем

    Испытания нового ракетного комплекса КорсарИспытания нового ракетного комплекса "Корсар"15:32 29.06.2017
    Митинг с требованием отставки мэра во ЛьвовеВо Львове активисты продемонстрировали Садовому, что готовы действовать15:29 29.06.2017
    #watermelondress: арбузный флешмоб покоряет мир13:25 29.06.2017
    Собака с необычно длинным языком взорвала интернет11:21 29.06.2017
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в ОдессеБронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором в Одессе05:49 29.06.2017
    Захра ЭлисВ сети появилась конкурентка Кардашьян с пышными формами21:35 28.06.2017
    Животные в зоопарке РимаАрбузы и лед. Как животные в зоопарке Рима спасаются от жары20:29 28.06.2017
    Петр ПорошенкоДень Конституции: торжества в Киеве16:25 28.06.2017
    Столкновение между полицией и вкладчиками МихайловскогоОжесточенное столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"13:12 28.06.2017
    Все фотоленты

    В интернете появились новые фото из зоны АТО. На них запечатлены украинские военные на передовой под Мариуполем Донецкой области.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги: