Учения в Хмельницком: спецназ отработал прыжки с парашютом

Военнослужащие 8 Отдельного полка спецназначения Сил специальных операций в очередной раз проводили учения на тактическом поле, говорится в сообщении в Facebook пресс-офицера Вооруженных Сил Украины Андрея Агеева.

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Отрабатывались занятия по воздушно-десантной подготовке. Спецназовцы прыгали с вертолета Ми-8МТ с высоты в 600 и 3000 метров. Большинство военных, которые совершали прыжки, работали над выполнением годовой программы за 2017 год. Однако была и специальная группа военнослужащих из боевых подразделений, которые тоже отрабатывали навыки.