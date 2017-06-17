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    Фотоленты

    Учения в Хмельницком: спецназ отработал прыжки с парашютом

    (обновлено: )27
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook

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    Военнослужащие 8 Отдельного полка спецназначения Сил специальных операций в очередной раз проводили учения на тактическом поле, говорится в сообщении в Facebook пресс-офицера Вооруженных Сил Украины Андрея Агеева.

    Смотрите также: В США спецназовец погиб во время выступлений из-за нераскрывшегося парашюта

    Отрабатывались занятия по воздушно-десантной подготовке. Спецназовцы прыгали с вертолета Ми-8МТ с высоты в 600 и 3000 метров. Большинство военных, которые совершали прыжки, работали над выполнением годовой программы за 2017 год. Однако была и специальная группа военнослужащих из боевых подразделений, которые тоже отрабатывали навыки.

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