В Германии набирают людей на роль "русских" для маневров десантников США

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Сайт города Берлина разместил объявление о наборе людей, которым две недели с 26 апреля предстоит сыграть роль сельских жителей во время учений 173-я воздушно-десантная бригада армии США в Германии. Вакансиями занимается рекрутинговое агентство Optronic HR, обещают от 88 до 120 евро в день за роль статиста, сообщает Би-би-си.

Маневры пройдут на базе Хоэнфельс в Баварии.

"Разыскиваются статисты для ролевых игр в рамках курсов подготовки армии США. Статисты будут играть роль гражданского населения в охваченных кризисом регионах, помогая реалистично воссоздать условия конфликта для подготовки солдат к участию в миссиях за рубежом", — говорится в сообщении.

Предполагается, что статисты будут играть жителей, торговцев, фермеров и представителей местного самоуправления афганской деревни, где, по сценарию, проводится операция военных. Основная задача ролевиков — взаимодействовать с американцами. Кандидаты должны владеть английским и немецким, предпочтение отдадут говорящим также по-русски, по-чешски или по-польски. Для иностранцев нужно разрешение на проживание и работу в Германии.

При этом не уточняется, почему для имитации операции в афганской деревне ищут тех, кто может сыграть россиян или владеет либо русским, либо схожими языками.

Получившие работу будут, как и положено мирному населению, жить в сельских домах в нескольких "деревнях", построенных специально для учений, а ночи статисты проведут в казармах. Им запретят пользоваться мобильными. Более того, отмечает источник, "русским" также запретят употреблять спиртное.

Ранее сообщалось, что ежегодные совместные учения стран НАТО Poseidon-2017 проходили близ берегов Украины в Черном море с 5 по 13 марта. В этом году в них принимали участие семь стран – Польша, Греция, Болгария, Румыния, Германия, Турция, Испания. Для участия в маневрах 4 марта в Черное море вошла так называемая Вторая минно-тральная группа НАТО, состоящая из четырех кораблей.