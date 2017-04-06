Орден протеста: сестра погибшего десантника вернула награду Порошенко

РИА Новости Украина

"Я не помню, как мы его получали", – говорит Иляна Гайдук об ордене "За мужество", которым глава государства посмертно наградил её брата. Десантник Илья Гайдук был одним из 49 военных, погибших в сбитом ополченцами "Ил-76" в Луганске в 2014 году. Указ о награждении Президент Петр Порошенко подписал через несколько дней после гибели брата. На этой неделе Иляна вернула орден Верховному главнокомандующему – Порошенко раскритиковал приговор генерал-майору Виктору Назарову, которого суд первой инстанции признал виновным в халатности, пишет Григорий Пырлик.

“Вы будете Порошенко критиковать?”, – обращается один из слушателей к собравшимся на пресс-конференции в Киеве незадолго до её начала.

В зале мало журналистов, много людей с портретами в руках. Это родственники военных, которые были на борту транспортника "Ил-76" 14 июня 2014 года. Тогда при заходе на посадку боевики атаковали самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. 40 десантников и 9 военнослужащих-членов экипажа погибли.

Имя Петра Порошенко выступающие упоминают почти так же часто, как и имя генерал-майора Виктора Назарова. В 2014 году он руководил штабом АТО. И, как считают в военной прокуратуре, отдал приказ о переброске военных тем самым бортом из Днепропетровска в окруженный Луганский аэропорт. В приговоре, который суд огласил Назарову неделю назад, говорится – Служба безопасности Украины докладывала начальнику штаба АТО о двух группах боевиков, вооружённых переносными зенитно-ракетными комплексами. Перехватила и телефонный разговор противника о том, что они планируют сбивать все самолёты в Луганском аэропорту. Но Назаров не отменил операцию.

27 марта Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в халатном отношении в военной службе и приговорил к семи годам лишения свободы. 500 тысяч гривен каждой семье погибших должно компенсировать Минобороны. До вступления приговора в силу Назаров находится на свободе – раньше суд определил ему 97 тысяч гривен залога. Генерал-майор приговор обжалует. Считает, что его назначили "козлом отпущения".

"В штаб АТО поступало большое количество разного рода информации, и имела подтверждение она на 5-10%, 90 процентов информации было ложной, или обстановка на время её проверки менялась", – один из аргументов, который Виктор Назаров выдвигал в суде в свою защиту.

На следующий день после приговора Президент Украины опубликовал свою позицию на странице в Facebook. Дипломат по образованию, Порошенко прокомментировал "вокруг да около" – ни разу не упомянул имя осуждённого генерал-майора Назарова, но выставил на показ эмоции: "Не могу молчать после приговора одного из гражданских судов, который присудил боевому генералу 7 лет заключения".

"За последние три года мы воспитали новое поколение инициативных, смелых, а порой и отчаянных командиров, обеспечивающих защиту нашей Украины. Стреножить их судебными решениями было бы глупо с точки зрения обеспечения обороноспособности и безопасности", – считает Порошенко.

Дальше следовала идея – вернуть специальные военные суды: "Оценивать действия командиров в боевой обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские".

На реакцию Порошенко последовали многочисленные комментарии. В том числе и профессиональные – бывший военный судья Роман Мартыновский напомнил Президенту, что систему военных судов не предусматривает Конституция.

"Что это будут за суды? Какие они будут по своему характеру? Они будут либо "чрезвычайными", либо "особыми", как сказано в Конституции. Но в ныне действующей редакции Конституции создание таких судов прямо запрещено", – отмечает Мартыновский.

Среди комментариев выделялась запись Иляны Гайдук – сестры погибшего на борту "Ил-76" десантника Ильи Гайдука. На войну её брат ушёл добровольцем, ему был 21 год.

"Вину генерала доказал суд и ГПУ, а Вы, несмотря на это, даёте собственную оценку приговору, нарушая Конституцию Украины", – обратилась Иляна Гайдук к Президенту.

И объявила, что возвращает Верховному главнокомандующему орден брата, объяснив решением тем, что у генерал-майора Виктора Назарова тоже есть награда, врученная Порошенко – орден Богдана Хмельницкого.

На пресс-конференцию в Киев приехали около 30 родственников погибших в "Ил-76". Родственники военных и адвокат потерпевших заочно обращались к главе государства, который в этот момент был в Латвии.

"Во время проведения расследования и судебного процесса у Вас, Пётр Алексеевич, не возникали вопросы о том, что генерала осуждает гражданский суд. А после того, когда вынесен справедливый приговор, доказывающий вину Назарова, вы спохватились и спрашиваете, почему боевого генерала судит гражданский суд", – заявила жена погибшего военного Татьяна Котова.

"Публичные заявления относительно виновности или невиновности лица, о том, могут гражданские суды судить или не могут – я считаю, что это, по сути, руководство к действию к апелляционному суду, что гражданские суды не могут судить генерала", – пояснил "МедиаПорту" адвокат потерпевших Виталий Погосян.

Предполагалось, что все семьи вернут награды погибших в "Ил-76". Однако никто, кроме Иляны Гайдук, этого делать не стал.

По словам Иляны, после записи в Facebook на неё давили – комментаторы советовали отказаться от демарша.

"Многие писали, что пожалею, в цензурной и нецензурной форме", – рассказывает Иляна Гайдук.

Отговаривать её пытались и сотрудники Администрации президента. Говорили, что за орден она будет получать выплаты. Чтобы сдать награду, Гайдук потратила полтора часа. Сначала её отправили из главного здания Администрации президента в приёмную – на улице Шелковичной. А там долго пытались разобраться, как поступить – практики, чтобы возвращали награды, ещё не было.

"Звонили, советовались. Когда поняли, что я орден оставлю в любом случае, решили принять", – говорит Иляна.

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Сотрудники приёмной попросили составить обращение на имя Президента. Поставили входящий номер и взяли награду.

Никакого ответа Иляна Гайдук не ждет и не верит, что после заявления Порошенко апелляция утвердит первый приговор Виктору Назарову. Передача награды была эмоционально тяжелой, признается сестра погибшего десантника. Возврат ордена запомнится ей гораздо сильнее, чем его получение.