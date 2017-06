В пятидесятых годах минувшего столетия практически каждый юный американец обожал ковбоев, однако уже двадцать лет спустя молодое поколение мечтало о покорении трасс и профессии дальнобойщика.

В связи с этим в мире появилось немало кинолент о героях дорог. В фотоподборке представлено "золотое время" дальнобойщиков в журнале Overdrive Magazine: The Voice of the American Trucker.