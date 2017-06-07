О чем пишут в мире: сексуальные домогательства в Uber, Клуни стало больше

США снова заподозрили "русских хакеров"

США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Об этом сообщении телеканала пишут многие зарубежные СМИ, среди них Washington Examiner, Hill, Guardian, Daily Mail, Mirror, Business Insider и многие другие.

"Официальные лица США говорят, что целью русских было создать напряженность между США и их союзниками", — утверждает телеканал. Каких-либо подтверждений он не приводит. По словам катарских и американских чиновников, ФБР недавно направило команду следователей в Доху для того, чтобы помочь правительству Катара расследовать предполагаемый хакерский взлом. Собранные разведданные указывают на то, что якобы "русские хакеры" стояли за вмешательством, о котором сообщило правительство Катара две недели назад. Глава МИД Катара Мухаммед Абдеррахман Аль Тани заявил телеканалу, что ФБР подтвердило взлом государственного агентства. По его словам, "весь кризис основан на дезинформации".

Джихадист с молотком

О нападении 40-летнего уроженца Алжира с молотком на полицейских пишут многие мировые СМИ, среди них Figaro, Dauphine Libere, Huffington Post, Parisien, Express, Monde, Guardian, Independent, Telegraph, New York Times и другие. Мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских у собора Парижской Богоматери, те, в свою очередь, открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия "скорая помощь". Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком. Как отмечает газета Express, нападавший выкрикивал "это вам за Сирию!" и называл себя "солдатом халифата" группировки "Исламское государство".

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По данным издания Parisien, полиция провела обыск по месту жительства нападавшего в городе Сержи-Понтуаз в департаменте Валь-д'Уаз на севере центральной части страны. Как пишет газета Monde, несколько сотен человек были заблокированы внутри собора более двух часов. По данным издания, глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что мужчина имел при себе также два кухонных ножа и удостоверение личности на имя алжирского студента, подлинность которого сейчас устанавливается. По данным Guardian, более 100 полицейских прибыли на место происшествия.

Увольнения в Канал партии "УДАР" на Youtube Кличко - первый пассажир сервиса Uber в Киеве

Онлайн-сервис такси Uber уволил 20 сотрудников после независимого расследования в связи с заявлениями о сексуальных домогательствах, пишут зарубежные СМИ (Los Angeles Times, Wall Street Journal, New York Times, Hill, Financial Times, Daily Beast). Газета WSJ со ссылкой на сотрудницу компании сообщает, что были уволены более 20 человек. По данным издания Los Angeles Times, в феврале компания начала два разных расследования. Одно из них, связанное с заявлениями о домогательствах, вела юридическая фирма Perkins Coie.

Юридическая фирма заявила, что получила 215 жалоб и предприняла действия в 100 случаях. Как пишет газета, бывшая сотрудница компании Сьюзан Фаулер (Susan Fowler), инженер-программист с ноября 2015 по декабрь 2016 года, выступила с заявлениями о домогательствах на рабочем месте и дискриминации, а также обвинила компанию в сокрытии улик. По данным NYT, компания сообщила об увольнениях на собрании сотрудников Uber в штаб-квартире в Сан-Франциско во вторник. Как отмечает газета FT, не все сотрудники, чьи имена не сообщаются, уволены из-за обвинений в сексуальном домогательстве, некоторые были уволены в связи с другими нарушениями.

Коми боится Трампа

Экс-директор ФБР Джеймс Коми говорил своему непосредственному начальнику, генпрокурору США и главе министерства юстиции Джеффу Сешнсу, что боится оставаться наедине с президентом Дональдом Трампом, сообщила газета New York Times со ссылкой на неназванные источники. По данным газеты, Коми поделился своими опасениями с Сешнсом на следующий день после того, как поговорил с Трампом о деле экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Коми опасался влияния Трампа на правосудие, утверждают источники издания. Коми уже многократно давал утечки в прессу о том, что ему было некомфортно работать с Трампом и что он почувствовал отвращение, когда Трамп обнял его на людях вскоре после своего вступления в должность. После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Клуни стало больше

Американский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль стали родителями близнецов, об этом пишут такие газеты, как Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, Guardian, Telegraph, Daily Mail, Sun, Mirror и многие другие. Как сообщила супружеская пара, новорожденных назвали Элла и Александр, они чувствуют себя "счастливыми, здоровыми" и с ними все в порядке. Для 56-летнего Клуни и его 39-летней супруги это первый родительский опыт. В 2014 году Джордж Клуни женился на британском адвокате ливанского происхождения Амаль Аламуддин. Как пишет газета Guardian, в марте Клуни говорил о том, что готовится к появлению двойни и учится базовым навыкам. "Я умею пеленать … Я знаю, что меня ждет", — заявил в шутку актер. Как пишет журнал People со ссылкой на источник, чуть больше, чем за неделю до родов звездную пару в их английском поместье посетил бывший президент США Барак Обама.