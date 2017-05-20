Третий день Каннского кинофестиваля. Лучшие женские наряды

На Лазурном берегу Франции проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

В этом году идет активная дискуссия по поводу фильмов компании Netflix, которая не выпускает фильмы в широкий кинотеатральный прокат, а показывает их в интернете. В основном конкурсе участвуют сразу две таких картины — "Окча" корейца Пона Чжун-Хо и "Истории семьи Майровиц" Ноа Баумбаха. Так, председатель жюри Педро Альмодовар заявил журналистам, что он принимает возникновение новых форм дистрибуции фильмов, однако сомневается, что фильм, который не показывают в кинотеатрах, может взять Пальмовую ветвь.

Читайте также: Все счастливы! Открытие Каннского фестиваля

В третий день фестиваля знаменитости посетили Красную дорожку перед показом фильма "Окча", в котором снялась, а также принимала участие как продюсер знаменитая актриса Тильда Суинтон.

Напомним, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.