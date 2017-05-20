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    Фотоленты

    Третий день Каннского кинофестиваля. Лучшие женские наряды

    (обновлено: )6
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Российская модель и телеведущая Виктория Боня
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Шведская фотомодель, актриса Виктория Сильвстедт
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    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Американская модель, актриса Молли Симс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Модель леди Виктория Херви
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Актриса Тильда Суинтон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Видеоблогер Аманда Стил на красной дорожке премьеры фильма "Окча" (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Американская актриса Джессика Честэйн
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Актриса Лили Коллинз
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Канадская модель Ирина Лазаряну на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Британская актриса Кармен Чаплин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Актриса Жюльет Бинош на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Актриса Росси Де Пальма на красной дорожке премьеры фильма "Окча" (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Певица Рианна на красной дорожке премьеры фильма "Окча" (Okja) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Актеры Джейк Джилленхол, Девон Бостик, Джанкарло Эспозито, Стивен Ён, Лили Коллинз, Ан Со-хён, режиссер Пон Джун-хо, актёры Пол Дано и Тильда Суинтон (справа налево) на красной дорожке 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Актриса Джулианна Мур на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Американская модель Белла Хадид
    Sputnik | Перейти в фотобанк

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    Индийская фотомодель и актриса Айшвария Рай Баччан

    На Лазурном берегу Франции проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

    В этом году идет активная дискуссия по поводу фильмов компании Netflix, которая не выпускает фильмы в широкий кинотеатральный прокат, а показывает их в интернете. В основном конкурсе участвуют сразу две таких картины — "Окча" корейца Пона Чжун-Хо и "Истории семьи Майровиц" Ноа Баумбаха. Так, председатель жюри Педро Альмодовар заявил журналистам, что он принимает возникновение новых форм дистрибуции фильмов, однако сомневается, что фильм, который не показывают в кинотеатрах, может взять Пальмовую ветвь.

    Читайте также: Все счастливы! Открытие Каннского фестиваля

    В третий день фестиваля знаменитости посетили Красную дорожку перед показом фильма "Окча", в котором снялась, а также принимала участие как продюсер знаменитая актриса Тильда Суинтон. 

    Напомним, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.

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