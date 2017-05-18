Фотоитоги 18 мая: День вышиванки, триумф "Шахтера", открытие Каннского кинофестиваля

В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.

В этот день граждан страны призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам. Делается это в знак единения и уважения к своей родине. Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

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Донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

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Во Франции открылся 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса.

Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.

За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.