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    Фотоленты

    Фотоитоги 18 мая: День вышиванки, триумф "Шахтера", открытие Каннского кинофестиваля

    (обновлено: )67
    Дефиле в вышиванках в Риме
    День вышиванки в Раде
    Флешмоб ко Дню вышиванки в Университете Франка во Львове
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    70-й Каннский кинофестиваль, церемония открытия и показ фильма Призраки Исмаила
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    Массовые протесты в Греции
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    ГПУ расследует депортацию крымскотатарского народа с территории полуострова. Об этом во время встречи с лидерами Меджлиса, депутатами Рады Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время брифинга в Киеве.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй (слева) после подписания контракта между Администрацией морских портов Украины и компанией China Harbour Engineering Company Ltd.
    По меньшей мере 20 человек пострадали, еще трое пропали без вести в Шри-Ланке в результате обрушения многоэтажного строящегося здания.
    Утренняя зарядка с и.о.министра здравоохранения Ульяной Супрун
    Дефиле в вышиванках в Риме
    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Дефиле в вышиванках в Риме.
    facebook.com/oles.horodetskyy
    День вышиванки в Раде
    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды.
    УНИАН
    Флешмоб ко Дню вышиванки в Университете Франка во Львове
    Флешмоб ко Дню вышиванки в Университете Франка во Львове.
    УНИАН
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу.
    ФК "Шахтер"
    70-й Каннский кинофестиваль, церемония открытия и показ фильма Призраки Исмаила
    70-й Каннский кинофестиваль, церемония открытия и показ фильма "Призраки Исмаэля".
    REUTERS Stephane Mahe
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    REUTERS Eric Gaillard
    Массовые протесты в Греции
    В столице Греции продолжают массово бастовать против экстренных экономической реформ правительства, утвержденных под давлением международных кредиторов.
    Eleftherios Elis / AFP
    Под ВР призвали депутатов не принимать антирелигиозные законопроекты
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской
    Памятник Ватутину в Киеве облили краской.
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    ГПУ расследует депортацию крымскотатарского народа с территории полуострова. Об этом во время встречи с лидерами Меджлиса, депутатами Рады Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
    ГПУ расследует депортацию крымскотатарского народа с территории полуострова. Об этом во время встречи с лидерами Меджлиса, депутатами Рады Рефатом Чубаровым и Мустафой Джемилевым заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
    Юрий Луценко, facebook
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время брифинга в Киеве.
    Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк во время брифинга в Киеве.
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй (слева) после подписания контракта между Администрацией морских портов Украины и компанией China Harbour Engineering Company Ltd.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Украине Ду Вэй (слева) после подписания контракта между Администрацией морских портов Украины и компанией China Harbour Engineering Company Ltd.
    УНИАН
    По меньшей мере 20 человек пострадали, еще трое пропали без вести в Шри-Ланке в результате обрушения многоэтажного строящегося здания.
    По меньшей мере 20 человек пострадали, еще трое пропали без вести в Шри-Ланке в результате обрушения многоэтажного строящегося здания.
    REUTERS Dinuka Liyanawatte
    Утренняя зарядка с и.о.министра здравоохранения Ульяной Супрун
    Утренняя зарядка с и.о.министра здравоохранения Ульяной Супрун
    УНИАН

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    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Дефиле в вышиванках в Риме.

    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.

    директор «Фонда гуманитарных стратегий Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: мелкие пакости Порошенко изрядно раздражают не только Запад

    В этот день граждан страны призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам. Делается это в знак единения и уважения к своей родине. Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

    Смотрите также: Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции

    Донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

    Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

    Смотрите также: Как "Динамо" разгромило "Александрию". Обзор мат

    Во Франции открылся 70-й Международный Каннский кинофестиваль. Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса.

    Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.

    За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

    Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.

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