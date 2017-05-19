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    Фотоленты

    Наряды красной дорожки Каннского фестиваля

    (обновлено: )195
    Танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Модель Винни Харлоу на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Модель Адриана Лима на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актрисы Сьюзен Сарандон и Эль Фаннинг на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    REUTERS Stephane Mahe
    Модель Винни Харлоу на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Модель Винни Харлоу на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    REUTERS Regis Duvignau
    Модель Адриана Лима на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Модель Адриана Лима на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    REUTERS Regis Duvignau
    Актрисы Сьюзен Сарандон и Эль Фаннинг на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актрисы Сьюзен Сарандон и Эль Фаннинг на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    REUTERS Jean-Paul Pelissier
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Эль Фаннинг на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Фредерик Бель на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Певица Ли Юйчунь на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Арая Альберта Харгейт на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан и российская модель и телеведущая Виктория Боня (слева) на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Дипика Падуконе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.

    Во Франции проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

    Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса. Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.

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    За главный приз фестиваля соревнуются работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

    Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.

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