Наряды красной дорожки Каннского фестиваля

Во Франции проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса. Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.

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За главный приз фестиваля соревнуются работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.