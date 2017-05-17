наверх
18.05.201700:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.14
  • USD26.42- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Открытие юбилейного Каннского фестиваля: звезды на красной дорожке

    (обновлено: )20
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Председатель 70-го Каннского международного кинофестиваля испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Педро Альмодовар на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Джулианна Мур на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Азия Ардженто на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Член жюри, американский актёр Уилл Смит на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Фотомодель Дельфин Веспизе на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Американская актриса Робин Райт на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Телеведущая, модель, актриса Хофит Голан и российская модель и телеведущая Виктория Боня (слева) на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Актриса Сандрин Киберлен на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Принцесса Венецианская и Пьемонтская Клотильд Мари Паскаль на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан УкраиныЦеремония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для Украины18:15 17.05.2017
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и УкраинойФотоитоги 17 мая: подписание решения о безвизе, протест пользователей "ВКонтакте"17:49 17.05.2017
    Подготовка к Канскому фестивалюПоследние штрихи. Подготовка к юбилейному Каннскому фестивалю16:52 17.05.2017
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТВ центре Киева прошла акция с флагами ЛГБТ14:49 17.05.2017
    Порошенко vs соцсети: лучшие фотожабы12:23 17.05.2017
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в УкраинеПользователи "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове04:11 17.05.2017
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетахПод Раду принесли "трупы в полиэтиленовых пакетах"21:12 16.05.2017
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады17:58 16.05.2017
    Концерт группы ДДТЛегендарному Юрию Шевчуку - 60 лет17:32 16.05.2017
    Все фотоленты
    Председатель 70-го Каннского международного кинофестиваля испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер и писатель Педро Альмодовар на красной дорожке церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.

    Во Франции открылся в среду, 17 мая, 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

    Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса.

    Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.

    За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

    Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.

    Также на конкурсе покажут фильм "Иней" о боевых действиях на Донбассе литовского кинохудожника Шарунаса Бартаса.

    Смотрите также: Церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для Украины

    Ссылки по теме:
    Теги: