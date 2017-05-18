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    Страстные Канны: Белуччи на сцене откровенно поцеловала коллегу

    (обновлено: )25410
    Одна из самых красивых и желанных женщин мира, итальянская актриса Моника Белуччи на сцене Каннского кинофестиваля слилась в страстном поцелуе с коллегой Алексом Луцем.
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    На открытии юбилейного 70-ого Каннского фестиваля Монике Белуччи досталась роль хозяйки открытия церемонии, с которой она великолепно справилась. 

    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    REUTERS Eric Gaillard
    Все счастливы! Открытие Каннского фестиваля

    Во Франции открылся в среду, 17 мая, 70-й Международный Каннский кинофестиваль.

    Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса.

    За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник", драма Михаэля Ханеке "Happy End", фильм Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картина Жака Дуайона "Роден" и другие.

    Отметим, что в основную конкурсную программу вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в Латвии при участии Франции, Нидерландов, Германии, России, Литвы и Украины.

    Также на конкурсе покажут фильм "Иней" о боевых действиях на Донбассе литовского кинохудожника Шарунаса Бартаса.

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