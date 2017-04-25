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    Фотоленты

    Рекордная партия амфетамина изъята в Одессе

    (обновлено: )2
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    Пресс-центр СБ Украины
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    Пресс-центр СБ Украины
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    Пресс-центр СБ Украины
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    Пресс-центр СБ Украины
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    Пресс-центр СБ Украины
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина
    Пресс-центр СБ Украины

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    СБУ в Одессе изъяла рекордную партию амфетамина

    Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками в Одессе изъяли рекордную партию амфетамина, сообщает пресс-центр СБ Украины.

    Полиция в Мексике. Архивное фото
    Associated Press Marco Ugarte
    Девушки-убийцы: равенство полов в торговле наркотиками
     

    "Наркодельцы прислали в Одесский порт контейнер, в котором находилась обувь из одной из стран Средиземноморья. Среди обуви, предназначенной для киевской фирмы, было спрятано 180 кг психотропного вещества, известного под названием "каптогон", — говорится в сообщении.

    По информации СБУ, наркотики собирались отправить в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятой партии по ценам "черного рынка" — 6 миллионов долларов.

    Оперативники СБУ задержали троих человек во время получения груза. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в Харькове водитель управлял троллейбусом под наркотиками

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