Рекордная партия амфетамина изъята в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками в Одессе изъяли рекордную партию амфетамина, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Наркодельцы прислали в Одесский порт контейнер, в котором находилась обувь из одной из стран Средиземноморья. Среди обуви, предназначенной для киевской фирмы, было спрятано 180 кг психотропного вещества, известного под названием "каптогон", — говорится в сообщении.

По информации СБУ, наркотики собирались отправить в одну из стран Ближнего Востока. Стоимость изъятой партии по ценам "черного рынка" — 6 миллионов долларов.

Оперативники СБУ задержали троих человек во время получения груза. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель управлял троллейбусом под наркотиками.