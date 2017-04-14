Фотоитоги 14 апреля: год правительства Гройсмана, Страстная пятница, теракт в Иерусалиме

В пятницу у правительства Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом истек "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной Раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решение нет.

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В 2017 году Страстная пятница отмечается 14 апреля. Страстная пятница — самый строгий день Страстной недели. Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воды.

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