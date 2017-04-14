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    Фотоленты

    Фотоитоги 14 апреля: год правительства Гройсмана, Страстная пятница, теракт в Иерусалиме

    (обновлено: )6601
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Израильские полицейские на месте нападения недалеко от Старого города Иерусалима
    Солдат патрулирует территорию перед базиликой Святой Марии в Риме, Италия
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Час вопросов к правительству в Верховной Раде
    Украинское фото
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Члены итальянской общины принимают участие в воссоздании распятия Иисуса Христа в Страстную пятницу в Бенсхайме
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Израильские полицейские на месте нападения недалеко от Старого города Иерусалима
    Израильские полицейские на месте нападения недалеко от Старого города Иерусалима
    REUTERS Ammar Awad
    Солдат патрулирует территорию перед базиликой Святой Марии в Риме, Италия
    Солдат патрулирует территорию перед базиликой Святой Марии в Риме, Италия
    REUTERS Max Rossi
    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве
    УНИАН
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между Лионом и Бешикташем
    Беспорядки перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Лионом" и "Бешикташем"
    @OL
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Jonathan Brady
    Украинское фото

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    В пятницу у правительства Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом истек "иммунитет", а у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной Раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решение нет.

    Смотрите также: Год правительства Гройсмана: подборка лучших фотожаб

    В 2017 году Страстная пятница отмечается 14 апреля. Страстная пятница — самый строгий день Страстной недели. Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воды.

    Смотрите также: Страстная пятница в разных уголках мира

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