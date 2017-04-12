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    Задержание в Одесской области вымогателей, похищавших людей

    (обновлено: )37
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine
    Задержанные в Одесской области вымогатели похищали людей
    facebook.com/SecurSerUkraine

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    Преступная группировка, двоих членов которой задержали в Одесской области, в течение нескольких лет похищала жителей региона ради выкупа, сообщает СБУ.

    Отмечается, что всего оперативники спецслужбы задержали пятерых активных членов банды. В частности, злоумышленники требовали от семьи похищенного жителя региона 40 тысяч долларов за его освобождение.

    В качестве доказательств преступной деятельности у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, биту, нож и другие вещи. Троим уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

    Следственные действия продолжаются.

    Смотрите также: На автостоянке в Харькове ночью сгорели элитные авто

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