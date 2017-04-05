Художник из РФ рисует портреты с помощью "коктейля Молотова"

23-летний уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя подготовил оригинальный проект под названием "Вечный огонь".

Мастер стрит-арта рисует портреты солдат, воевавших во Второй мировой войне. Сначала Тимофей наносит очертания будущего портрета на холст с помощью масляной основы. Затем бросает бутылку с "коктейлем Молотова" в портрет. В результате получается уникальная ни на что не похожая картина.

Смотрите также фотоленту: Собака с модными прическами стала звездой интернета

Ранее в Парижском музее современного искусства особый интерес вызвала работа 44-летнего художника Абрахама Пуаншеваля. На виду у публики автор высиживает яйца, пока не вылупятся цыплята.

Смотрите также: Лекция художника Павленского в Одессе, закончившаяся поножовщиной