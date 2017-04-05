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    Фотоленты

    Художник из РФ рисует портреты с помощью "коктейля Молотова"

    (обновлено: )6410
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников
    Портреты, сделанные при помощи «коктейля Молотова»
    фото из открытых источников

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    Все фотоленты

    23-летний уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя подготовил оригинальный проект под названием "Вечный огонь".

    Мастер стрит-арта рисует портреты солдат, воевавших во Второй мировой войне. Сначала Тимофей наносит очертания будущего портрета на холст с помощью масляной основы. Затем бросает бутылку с "коктейлем Молотова" в портрет. В результате получается уникальная ни на что не похожая картина. 

    Смотрите также фотоленту: Собака с модными прическами стала звездой интернета

    Ранее в Парижском музее современного искусства особый интерес вызвала работа 44-летнего художника Абрахама Пуаншеваля. На виду у публики автор высиживает яйца, пока не вылупятся цыплята.

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