"Мода Италия Минск": модный показ эротического белья

Коллекции итальянских дизайнеров сезона 2017-2018 года были представлены на подиуме показа "Мода Италия Минск" в столичном клубе "Prime Hall". Традиционно мероприятие патронировало посольство Италии в Беларуси.

В показе приняли участие секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони и посол Италии в нашей стране Стефано Бьянки. Новинкой восьмого показа "Мода Италия Минск" стало открытие в Минске итальянского шоу-рума, где белорусские покупатели напрямую смогут общаться с итальянскими производителями, сообщает Sputnik Беларусь.

Как говорят организаторы, планируется, что площадка будет работать круглый год, там буду экспонироваться коллекции итальянских дизайнеров, а также будут проходить бизнес-коммуникации. На показе можно было увидеть коллекции более чем десяти итальянских брендов: головные уборы, обувь, женская одежда, белье, купальники, косметика. Показы коллекций перемежались выступлениями белорусских артистов. Также прошел мастер-класс по экспресс-макияжу.

Ранее в Сан-Паулу прошла Неделя моды plus size, когда на подиум выходят девушки с пышными формами. Они демонстрируют не только одежду для дома и работы, но и купальники и нижнее белье. Модели приняли участие в показах дизайнеров Vislumbre, XZ, Maria Abacaxita, Nayane Rodrigues, которые занимаются производством одежды plus size. Подобные Недели моды появились в 2010 году и с тех пор ежегодно проходят в разных городах мира.

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