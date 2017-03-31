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    Фотоленты

    "Мода Италия Минск": модный показ эротического белья

    (обновлено: )210
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Наша ніва
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    MAXIM MALINOVSKY / AFP
    Показ белья на неделе моды «Мода Италия Минск»
    Наша ніва

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    Коллекции итальянских дизайнеров сезона 2017-2018 года были представлены на подиуме показа "Мода Италия Минск" в столичном клубе "Prime Hall". Традиционно мероприятие патронировало посольство Италии в Беларуси.

    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы: в сети стремительно набирает популярность новый тренд

    В показе приняли участие секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони и посол Италии в нашей стране Стефано Бьянки. Новинкой восьмого показа "Мода Италия Минск" стало открытие в Минске итальянского шоу-рума, где белорусские покупатели напрямую смогут общаться с итальянскими производителями, сообщает Sputnik Беларусь.

    Как говорят организаторы, планируется, что площадка будет работать круглый год, там буду экспонироваться коллекции итальянских дизайнеров, а также будут проходить бизнес-коммуникации. На показе можно было увидеть коллекции более чем десяти итальянских брендов: головные уборы, обувь, женская одежда, белье, купальники, косметика. Показы коллекций перемежались выступлениями белорусских артистов. Также прошел мастер-класс по экспресс-макияжу.

    Ранее в Сан-Паулу прошла Неделя моды plus size, когда на подиум выходят девушки с пышными формами. Они демонстрируют не только одежду для дома и работы, но и купальники и нижнее белье. Модели приняли участие в показах дизайнеров Vislumbre, XZ, Maria Abacaxita, Nayane Rodrigues, которые занимаются производством одежды plus size. Подобные Недели моды появились в 2010 году и с тех пор ежегодно проходят в разных городах мира.

    Смотрите также: Модель plus size дефилировала в купальнике на конкурсе "Мисс Перу-2016"

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