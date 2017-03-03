Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове

Неделя моды в Париже — знаковое событие для всех модников и модниц планеты. В этот раз гостей показа поразил бренд Maison Martin Margiela, выпустивший моделей на подиум с сумками на голове. Отметим, что автором модного тренда стал главный дизайнер Maison Martin Margiela — Джон Гальяно.

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Ранее сообщалось, что дизайнер из японского города Киото сшил кимоно из материи с запахом шоколада. Нобуаки Томита представит свою работу в Турине по случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Японией и Италией.