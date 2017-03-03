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    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове

    (обновлено: )16902
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    AP Photo/Zacharie Scheurer
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    AP Photo/Francois Mori
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    AP Photo/Zacharie Scheurer
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    AP Photo/Zacharie Scheurer
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    AP Photo/Zacharie Scheurer
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    AP Photo/Zacharie Scheurer
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове
    REUTERS Gonzalo Fuentes

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    Тренд с Парижской недели моды: сумка на голове

    Неделя моды в Париже — знаковое событие для всех модников и модниц планеты. В этот раз гостей показа поразил бренд Maison Martin Margiela, выпустивший моделей на подиум с сумками на голове. Отметим, что автором модного тренда стал главный дизайнер Maison Martin Margiela — Джон Гальяно.

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