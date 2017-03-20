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    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии

    (обновлено: )150
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии
    REUTERS Paulo Whitaker

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    Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии

    В Сан-Паулу 19 марта стартовала Неделя моды plus size, когда на подиум выходят девушки с пышными формами. Они демонстрируют не только одежду для дома и работы, но и купальники и нижнее белье.

    Смотрите также: Модель plus size дефилировала в купальнике на конкурсе "Мисс Перу-2016"

    Модели приняли участие в показах дизайнеров Vislumbre, XZ, Maria Abacaxita, Nayane Rodrigues, которые занимаются производством одежды plus size.

    Подобные Недели моды появились в 2010 году и с тех пор ежегодно проходят в разных городах мира.

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