Модели Plus Size в нижнем белье вышли на подиум Fashion Weekend в Бразилии

В Сан-Паулу 19 марта стартовала Неделя моды plus size, когда на подиум выходят девушки с пышными формами. Они демонстрируют не только одежду для дома и работы, но и купальники и нижнее белье.
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Модели приняли участие в показах дизайнеров Vislumbre, XZ, Maria Abacaxita, Nayane Rodrigues, которые занимаются производством одежды plus size.
Подобные Недели моды появились в 2010 году и с тех пор ежегодно проходят в разных городах мира.