В Лондоне прошел модный показ нарядов, традиционных для ислама

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. В субботу в Лондоне в рамках недели благопристойной моды прошел первый в Великобритании модный показ нарядов, соответствующих требованиям ислама.

Двухдневная Лондонская неделя благопристойной моды проводится в этом году впервые и проходит параллельно с Лондонской неделей моды (London Fashion Week).

Согласно утверждениям организаторов дефиле, состоявшегося в галерее Саатчи в престижном лондонском районе Челси, "благопристойная" мода сейчас – один из наиболее быстро растущих сегментов модного бизнеса.

"В настоящее время самый быстро растущий рынок – это мусульманский рынок. К 2030 году каждый третий человек в мире будет мусульманином, это огромное количество народа", — пояснила организатор дефиле, на котором свои творения представили сорок дизайнеров, Романна Бинт-Абубакер.

В то же время она отметила, что хотя наряды, показанные во время дефиле, соответствуют мусульманским традициям, интерес к подобной одежде проявляют и приверженцы других религий и культур, предписывающих закрывать тело больше, чем это принято в современном западном мире.

Интерес к дефиле и в самом деле был большой. Очередь у галереи собралась задолго до начала шоу, а в зрительном зале было не видно традиционных для дефиле Лондонской недели моды обнаженных плеч и ног.

Несколько дней назад стало известно, что хиджабы станут постоянной частью ассортимента британских универмагов Debenhams. Таким образом Debenhams станет первой крупной торговой сетью, начинающей продажу традиционной одежды для мусульман в Великобритании.

По данным СМИ, широкий выбор традиционной одежды и головных уборов для мусульман будет представлен в нескольких магазинах в Лондоне, Манчестере и Лестере. В частности, в центральном магазине на лондонской Оксфорд-стрит специальный отдел для продажи платьев, костюмов, платков, хиджабов и аксессуаров будет работать под брендом Aab — международного производителя "современной и скромной женской одежды".