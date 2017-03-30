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    Фотоленты

    Блестящие попы: в сети стремительно набирает популярность новый тренд

    (обновлено: )41415
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow
    Блестящие попы - новый тренд в сети
    instagram.com/thrillsoftomorrow

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    Автором тренда стала британская художница Мия Кеннигтон, которая в своем Instagram публикует "блестящие" фото экспериментов с женскими телами.

    Мия Кеннигтон разрисовывает попы и бедрах своих "муз" яркими разноцветными блестками и делится экспериментами со своими подписчиками. 

    Смотрите также фотоленту: Miss Bum Bum. Самые красивые "пятые точки" Бразилии

    Напомним, ранее скандальный украинский журналист Виталий Седюк попытался поцеловать "пятую точку" американской светской львицы Ким Кардашьян, которая прибыла в Париж на Неделю моды.

     

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