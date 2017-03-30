Блестящие попы: в сети стремительно набирает популярность новый тренд

Автором тренда стала британская художница Мия Кеннигтон, которая в своем Instagram публикует "блестящие" фото экспериментов с женскими телами.

Мия Кеннигтон разрисовывает попы и бедрах своих "муз" яркими разноцветными блестками и делится экспериментами со своими подписчиками.

Смотрите также фотоленту: Miss Bum Bum. Самые красивые "пятые точки" Бразилии

Напомним, ранее скандальный украинский журналист Виталий Седюк попытался поцеловать "пятую точку" американской светской львицы Ким Кардашьян, которая прибыла в Париж на Неделю моды.