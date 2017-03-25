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    Фотоленты

    Митинг и столкновения с полицией в Бишкеке

    Тема:

    Массовые беспорядки и разгон митинга в Бишкеке (4)

    (обновлено: )74
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Задержания в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
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    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Sputnik Кыргызстан
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Sputnik Кыргызстан
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
    Sputnik Кыргызстан
    Беспорядки в Киргизии
    Беспорядки в Киргизии
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    Задержания в Киргизии
    Задержания в Киргизии
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    Правоохранительные органы Бишкека разогнали сторонников задержанного утром в субботу экс-депутата парламента республики Садыра Жапарова, устроивших акцию протеста перед зданием ГКНБ Киргизии. Как сообщили в МВД, милиция применила спецсредства, после того как участники протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов. При этом были задержаны 68 человек.

    Смотрите также: Столкновения между митингующими и милиционерами в Бишкеке

    В связи с массовыми беспорядками возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам начальник главного управления внутренних дел Бишкека Самат Курманкулов.

    Оппозиционный политик, экс-депутат Жапаров был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии при возвращении в республику с Кипра, где он проживал последние несколько лет, и помещен в ИВС. Он подозревается в организации митинга протеста 7 ноября 2013 года в областном центре Иссык-кульской области Киргизии, во время которого митингующие захватили в заложники и удерживали несколько часов губернатора области Эмильбека Каптагаева. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "захват заложников". Сам он утверждает, что на тот момент уже несколько месяцев находился за пределами Киргизии.

    Ранее в соцсетях появилась информация, что экс-депутат парламента намерен вернуться в Бишкек и провести митинг своих сторонников в столице республики. Сам Жапаров на своей странице в соцсетях утверждал, что после митинга намерен добровольно явиться на допрос в ГКНБ, чтобы дать показания по уголовному делу, возбужденному против него.

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