Столкновения между митингующими и милиционерами в Бишкеке

"За хулиганство и применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов задержаны 68 человек", — сообщил представитель МВД.

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По его словам, участники акции протеста организовали массовые беспорядки, закидывая сотрудников милиции бутылками с водой, а затем напали на представителей правоохранительных органов с древками от транспарантов. Сторонники экс-депутата также разбили стекла автобуса принадлежащего МВД.

Оппозиционный политик, экс-депутат Жапаров, был задержан сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии при возвращении в республику с Кипра, где он проживал последние несколько лет, и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Он подозревается в организации митинга протеста 7 ноября 2013 года в областном центре Иссык-кульской области Киргизии, во время которого митингующими был захвачен в заложники и удерживался несколько часов губернатор области Эмильбек Каптагаев. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "захват заложников". Сам он утверждает, что на тот момент уже несколько месяцев находился за пределами Киргизии.

Ранее в соцсетях появилась информация, что экс-депутат парламента намерен вернуться в Бишкек и провести митинг своих сторонников в столице республики. Сам Жапаров на своей странице в соцсетях утверждал, что после митинга намерен добровольно явиться на допрос в ГКНБ, чтобы дать показания по уголовному делу, возбужденному против него.