В Киргизии задержан лидер парламентской оппозиции

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. В аэропорту "Манас" Бишкека по подозрению в коррупции спецслужбы Киргизии задержали лидера оппозиционной парламентской фракции партии "Ата-Мекен" Омурбека Текебаева.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности республики, он возвращался на родину после участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

"Двадцать шестого февраля в международном аэропорту "Манас" по прилету из г. Стамбул Текебаев О.Ч. был задержан по подозрению в совершении преступлений и доставлен в здание ГКНБ Кыргызской Республики для проведения следственных действий", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, накануне Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении лидера партии "Ата Мекен" Текебаева и других лиц "уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "коррупция" и "мошенничество" Уголовного кодекса республики".

Дело возбуждено по заявлению владельца ряда телекоммуникационных компаний России Леонида Маевского. В заявлении Маевский утверждает, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства Киргизии, получил от него один миллион долларов США, взяв на себя обязательства по созданию преференций: на первоначальном этапе — допуск его к управлению ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка "Мегаком"), а в последующем — продажа ему акций данной сотовой компании за "откат" в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства.

"Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте", — сообщает Генпрокуратура Киргизии.

В настоящее время Текебаев содержится в изоляторе временного содержания СИЗО ГКНБ. Парламентарии Киргизии обладают депутатским иммунитетом от уголовного преследования, за исключением тяжких преступлений, таких как коррупция.

Как сообщалось ранее, администрация США призвала Украину к усилению борьбы с коррупцией и проведению политических и экономических реформ.