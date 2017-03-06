Первые шаги Насирова после трех дней на носилках

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров начал ходить после ухудшения здоровья, сообщают СМИ.

На минувшей неделе детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение, после чего его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что фискалу сделали операцию, позже он эту информацию опроверг.

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Также появилось фото, где запечатлен Насиров, сидящий в кресле судьи в зале заседаний.

Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.