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    Фотоленты

    Первые шаги Насирова после трех дней на носилках

    Тема:

    Мнимый больной. Суд над Насировым (113)

    (обновлено: )163
    Насиров начал ходить
    Роман Насиров в кресле судьи в зале заседаний Соломенского районного суда
    Чудесное исцеление. Насиров в кресле судьи
    Насиров начал ходить
    Насиров начал ходить
    Роман Насиров в Соломенском районном суде
    Насиров начал ходить
    Насиров начал ходить
    Насиров начал ходить
    УНИАН
    Роман Насиров в кресле судьи в зале заседаний Соломенского районного суда
    Роман Насиров в кресле судьи в зале заседаний Соломенского районного суда
    УНИАН
    Чудесное исцеление. Насиров в кресле судьи
    "Чудесное исцеление". Насиров в кресле судьи.
    УНИАН
    Насиров начал ходить
    Насиров начал ходить
    УНИАН
    Насиров начал ходить
    Насиров начал ходить
    УНИАН
    Роман Насиров в Соломенском районном суде
    Роман Насиров в Соломенском районном суде.
    УНИАН
    Насиров начал ходить
    Насиров начал ходить
    УНИАН

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    Насиров начал ходить

    Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров начал ходить после ухудшения здоровья, сообщают СМИ.

    На минувшей неделе детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение, после чего его состояние резко ухудшилось. Сообщалось, что фискалу сделали операцию, позже он эту информацию опроверг.

    Смотрите также: Ла-ла Насиров: мнимый сердечник или реальный козел… отпущения?

    Также появилось фото, где запечатлен Насиров, сидящий в кресле судьи в зале заседаний.

    Напомним, накануне под Соломенским районным судом проходили акции протеста, так как суд не избрал меру пресечения Насирову. Народные депутаты призывали активистов, блокирующих здание суда, не расходиться, чтобы Насиров не смог покинуть здание суда.

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