Марш памяти Бориса Немцова в Москве

В Москве около 10 тысяч человек пришли в воскресенье принять участие в шествии в память Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" в Москве.

"По информации от московской полиции, акцию посетили 7,5 тысяч человек, но организаторы говорят, что было около 10 тысяч", — говорится в сообщении.

Демонстрация двигалась от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара. Шествие проходило по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

Смотрите также: В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка"