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    Марш памяти Бориса Немцова в Москве

    Тема:

    Годовщина убийства Бориса Немцова (243)

    (обновлено: )10906
    Марш памяти Бориса Немцова
    Марш памяти Бориса Немцова
    Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касьянова на марше облили зеленкой
    Марш памяти Бориса Немцова
    Марш памяти Бориса Немцова
    Марш памяти Бориса Немцова
    Марш памяти Бориса Немцова
    Марш памяти Бориса Немцова
    Марш памяти Бориса Немцова
    На марше памяти политика Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова
    Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Председателя Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касьянова на марше облили зеленкой
    Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов на марше памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова
    Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова
    Политик Алексей Навальный фотографируется сучастниками марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова
    На марше памяти политика Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова
    Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова
    Участники марша памяти Бориса Немцова, приуроченного ко второй годовщине убийства политика.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    В Москве около 10 тысяч человек пришли в воскресенье принять участие в шествии в память Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина" в Москве.

    "По информации от московской полиции, акцию посетили 7,5 тысяч человек, но организаторы говорят, что было около 10 тысяч", — говорится в сообщении.

    Демонстрация двигалась от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара. Шествие проходило по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова, сообщается на сайте столичного ГУМВД.

    Смотрите также: В Одессе активисты "Азова" измазали краской здание "Проминвестбанка"

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