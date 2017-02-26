На марше памяти Немцова в Москве Касьянова облили зелёнкой

Как сообщает корреспондент, несмотря на случившееся, Касьянов не покинул строй и продолжил движение с участниками демонстрации.

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В шествии памяти Бориса Немцова приняли участие около пяти тысяч человек, сообщается на сайте столичного ГУМВД. Демонстрация прошла от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы.