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    Центр Москвы перекрыт из-за "Марша памяти Бориса Немцова"

    (обновлено: )43805
    По данным СМИ, центр Москвы перекрыт и были существенно усилены меры безопасности. Ожидается, что в марше примет участие большое количество людей.
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве. Архивное фото
    KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Москве в воскресенье пройдет "Марш памяти Бориса Немцова", в связи с чем в городе перекрыли центр и усилили меры безопасности, сообщает "112 Украина".

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    REUTERS/Maxim Zmeyev
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    "Весь центр Москвы перекрыт, стоят рамки металлоискателей, в городе очень много полиции, усилены меры безопасности. Сейчас известно, что в марше будет участвовать очень много людей, на Пушкинскую уже подходят люди. В организаторы марша вошли все демократические партии России, и этот марш памяти будет посвящен не только Борису Немцову, но и борьбе за свободу. Распечатаны плакаты с изображением Бориса Немцова и ожидается, что людей будет действительно очень много", — сообщила корреспондент.

    Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Он занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

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