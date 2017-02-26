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    Россия

    В Москве проходит "Марш памяти Бориса Немцова"

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    Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несёт плакаты с портретами и цитатами Немцова.
    Марш памяти Бориса Немцова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Москве проходит "Марш памяти Бориса Немцова", участники начал движение от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара, передаёт корреспондент РИА Новости.

    Суд по делу Немцова
    REUTERS/Maxim Zmeyev
    Судебное заседание по делу об убийстве Бориса Немцова

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    Демонстрация выдвинулась под флагами России и под партийными флагами, среди плакатов традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несёт плакаты с портретами и цитатами Немцова.

    Во главе колонны идут лидеры демократических партий и организаций, в том числе движения "Солидарность" и партии ПАРНАС со своим лидером Михаилом Касьяновым. В середине колонны движутся активисты партии "Яблоко", среди которых основатель партии Григорий Явлинский и председатель Эмилия Слабунова.

    Как ранее сообщалось, далее шествие пройдет по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. После окончания акции, запланированной на 15.00 (по Киеву), участники свернут агитацию и пройдут к месту убийства Немцова на Большой Москворецкий мост, где демонстранты планируют возложить цветы.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова

    Ранее член оргкомитета демонстрации Илья Яшин рассказал, что цель мероприятия — почтить память Немцова, выразить солидарность с теми идеями, с которыми ассоциируется его имя, поэтому марш будет носить общественно-политический характер.

    Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Он занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

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