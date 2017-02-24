наверх
24.02.201711:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Подготовка военных разведчиков и спецназовцев в Одесской области

    (обновлено: )21010
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Министерство обороны Украины
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Министерство обороны Украины
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Министерство обороны Украины
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Министерство обороны Украины
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Министерство обороны Украины
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.
    Министерство обороны Украины

    Рекомендуем

    СБУ сообщила об обнаружении тайника с авиационными ракетами в ДонбассеСБУ обнаружила тайник с авиационными ракетами в Донбассе05:32 24.02.2017
    Проигрыш на последних минутах. Матч Шахтера и Сельты в ХарьковеПроигрыш на последних минутах. Матч "Шахтера" и "Сельты" в Харькове02:33 24.02.2017
    Столкновения демонстрантов с полицией в связи с насилием над мигрантамиБеспорядки в Париже в ходе акции против насилия над мигрантами23:40 23.02.2017
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милицииФотоитоги 23 февраля: митинг под Радой и ограбление банка в Киеве18:13 23.02.2017
    Фотожабы на похищение Алексей ГончаренкоЛучше бы не спасали. Фотожабы на "похищение" Гончаренко17:40 23.02.2017
    Задержание заказчика и исполнителей похищения ГончаренкоЗадержание заказчика и исполнителей похищения Гончаренко16:41 23.02.2017
    У Рады протестовали против восстановления налоговой милицииПротест у Рады против восстановления налоговой полиции14:56 23.02.2017
    В Подмосковье столкнулись около 30 автомобилейДТП в Подмосковье: столкнулись около 30 авто11:24 23.02.2017
    Актер Алексей ПетренкоУшел из жизни Алексей Петренко: этнический украинец и выдающийся актер08:30 23.02.2017
    Все фотоленты
    Полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и спецназначения на полигоне в Одесской области.

    На полигоне в Одесской области продолжается полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения.

    Во время проведения практических полевых занятий, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, будущие офицеры выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, совершенствуют свои навыки по тактико-специальной, огневой и инженерной подготовки, а также вождению боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны.

    Двухнедельный полевой выход станет заключительным этапом подготовки для курсантов выпускного курса, которые вскоре будут составлять государственные экзамены.

    Смотрите также: На новое оружие и технику для ВСУ направят 9 млрд грн — Порошенко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки