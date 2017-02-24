Подготовка военных разведчиков и спецназовцев в Одесской области

На полигоне в Одесской области продолжается полевой выход курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения.
Во время проведения практических полевых занятий, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, будущие офицеры выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин, совершенствуют свои навыки по тактико-специальной, огневой и инженерной подготовки, а также вождению боевых машин, сообщает пресс-служба Минобороны.
Двухнедельный полевой выход станет заключительным этапом подготовки для курсантов выпускного курса, которые вскоре будут составлять государственные экзамены.
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