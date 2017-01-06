Снежная буря в Николаеве

В Николаеве в пятницу началась метель, которая, по прогнозам синоптиков, с каждым часом будет только усиливаться и ее пик припадет на Рождественскую ночь — с 6 на 7 января.

На территории всей Николаевской области функционирует 251 пункт обогрева.

Смотрите также: Киев, Одесса, Луцк: пункты обогрева

Напомним, из-за непогоды в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Черкасской областях 6 января ограничено движение автотранспорта. Синоптики обещают снегопады, метели, порывы ветра 15-22 м/с, резким снижением температуры воздуха до минус 25 градусов.