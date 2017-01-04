Зубко поручил организовать работу оперативных штабов из-за непогоды

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий вице-премьер-министр, министр ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил обеспечить круглосуточную работу оперативных штабов для ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба чиновника.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий придется на 4-9 января: на западе страны уже начались метели, ограничено движение транспорта во Львовской, Ивано-Франсковской и Закарпатской областях.

"В связи с ожидаемыми сильными снегопадами и резким понижением температуры воздуха, местами до 26 градусов мороза, поручено обеспечить постоянный мониторинг ситуации в регионах. Среди первоочередных мероприятий: организация круглосуточной работы оперативных штабов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения населения, создание необходимых запасов горюче-смазочных материалов, одежды, медикаментов, продуктов питания и источников энергоснабжения, круглосуточное функционирование стационарных пунктов обогрева для оказания помощи населению", — подчеркнул Зубко.

Смотрите также: Первый снегопад в Киеве в новом году

Он сообщил, что по данным Укргидрометцентра, 4 января днем в Закарпатской области и в Карпатах сильный снег, в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей ожидается значительный уровень лавинной опасности.

Кроме того, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое снижение температуры.