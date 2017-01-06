Киев, Одесса, Луцк: пункты обогрева

Спрятаться от непогоды, получить первую необходимую медицинскую помощь, погреться и подкрепиться бездомные граждане, а также люди, которые по каким-то причинам оказались на улице, могут в одном из двух временных пунктов обогрева, установленных на территории Одессу. Один из них находится на поселке Котовского по улице Жолио Кюри, 29а, второй – самый востребованный – в Преображенском парке, сообщает "Взгляд из Одессы".

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук заявил, что в Киеве открылись 30 пунктов обогрева, 10 из них будут работать круглосуточно. Список можно увидеть здесь.

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В Нововолынске Волынской области также начал функционировать пункт обогрева. Круглосуточно там дежурит работник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Пункт обогрева находится он по адресу: микрорайон Шахтерский, 36, сообщает местное издание Буг. В областном центре — Луцке — также открыт пункт обогрева. Он находится в территориальном центре социального обслуживания и предоставления социальных услуг по адресу: ул. Данила Галицкого, 18, сообщает горсовет.