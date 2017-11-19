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    Киев

    Власти Киева проверили маршрутчиков. Проверку прошли не все

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    За период с 9 ноября было проверено 12 перевозчиков, выявлены нарушения и составлены акты на маршруты №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.
    Маршрутное такси. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве после внеплановых проверок норм перевозок власти расторгнут соглашения с двумя перевозчиками. сообщает пресс-служба КГГА.

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    Так, за период с 9 ноября было проверено 12 перевозчиков, выявлены нарушения и составлены акты на маршруты №№ 201, 459, 421, 581, 464, 565, 518, 416.

    В частности, у перевозчиков отсутствуют протоколы прохождения обязательного технического контроля транспортных средств, временные регистрационные документы на транспортные средства, страховые полисы, повреждены сиденья, имеются посторонние предметы в салоне.

    "К проверке нелегальных перевозчиков, которые выходили на маршруты №№ 238, 412, 597, 501, 507 несмотря на приказ Департамента транспортной инфраструктуры об их закрытии, привлечено Управление госслужбы борьбы с экономической преступностью в Киеве", — сообщили в КГГА.

    Также в администрации заявили о необходимости внести изменения в законодательство, чтобы усилить ответственность перевозчиков за нарушение требований безопасности пассажирских перевозок.

    Ранее мэр столицы пообещал, что общественный транспорт вытеснит маршрутные такси из Киева.

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