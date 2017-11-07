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07.11.201712:27
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    Фотоленты

    В Киеве перевернулась маршрутка: пятеро пострадавших

    (обновлено: )33
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо
    В Киеве маршрутка протаранила авто
    Стражи.Эспрессо

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    Пять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Киеве, сообщила пресс-служба полиции города.

    В Харькове едва не повторилось ужасное ДТП с жертвами
    канал Авто Харьков City в youtube
    Жесткое столкновение. В Харькове едва не повторилось ужасное ДТП с жертвами

    Сообщается, что авария произошла во вторник утром, перевернулось маршрутное такси. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, а также следователи Главного управления полиции Киева.

    "Предварительно установлено, что водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения, совершил поворот в неустановленном месте, в результате чего автомобиль Volvo ударил микроавтобус в правую сторону. В результате маршрутка перевернулась на левый бок. Пятеро пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения (предварительно — нетяжелые), их госпитализировали", — говорится в сообщении на сайте полиции.

    Ранее сообщалось, что в Киеве 17-летний парень, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции.

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