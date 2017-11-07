В Киеве перевернулась маршрутка: пятеро пострадавших

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки в Киеве, сообщила пресс-служба полиции города.

Сообщается, что авария произошла во вторник утром, перевернулось маршрутное такси. На место происшествия прибыли экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции, а также следователи Главного управления полиции Киева.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения, совершил поворот в неустановленном месте, в результате чего автомобиль Volvo ударил микроавтобус в правую сторону. В результате маршрутка перевернулась на левый бок. Пятеро пассажиров маршрутного такси получили телесные повреждения (предварительно — нетяжелые), их госпитализировали", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве 17-летний парень, находясь в нетрезвом состоянии, грубо нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции.