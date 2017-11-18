Нес гранату в пакете: в Киеве задержали вооруженного мужчину

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и патронами. Об этом сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.

"Работники уголовного розыска Святошинского управления полиции во время отработки территории заметили подозрительного мужчину на улице Прилужной. В пакете, который он нес, оперативники обнаружили опасные предметы и вызвали следственно-оперативную группу и специалистов-взрывотехников", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

"У 34-летнего киевлянина изъяли гранату РГД-5, запал к ней и патроны калибра 9 мм", — отмечается на странице.

Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет заключения. Он задержан, гранату и патроны изъяли и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что мужчина в Ровно бросил гранату в сторону полицейских, которые приехали на вызов. Происшествие произошло в одном из многоэтажных домов на улице Видинской. В результате взрыва телесные повреждения получил виновник инцидента. Мужчину доставили в медучреждение, его жизни ничего не угрожает.