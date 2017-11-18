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    Киев

    Нес гранату в пакете: в Киеве задержали вооруженного мужчину

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (48)

    (обновлено: )4221
    Согласно информации, полиция изъяла гранату РГД-5, запал к ней и патроны калибра 9 мм. Задержанному мужчине грозит до семи лет заключения. Гранату и патроны изъяли и направили на экспертизу.
    Полицейские в Киеве задержали мужчину с гранатой и патронами
    НПУ

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой и патронами. Об этом сообщает киевское управление Национальной полиции Украины.

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    "Работники уголовного розыска Святошинского управления полиции во время отработки территории заметили подозрительного мужчину на улице Прилужной. В пакете, который он нес, оперативники обнаружили опасные предметы и вызвали следственно-оперативную группу и специалистов-взрывотехников", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

    "У 34-летнего киевлянина изъяли гранату РГД-5, запал к ней и патроны калибра 9 мм", — отмечается на странице.

    Полиция завела уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет заключения. Он задержан, гранату и патроны изъяли и направили на экспертизу.

    Ранее сообщалось, что мужчина в Ровно бросил гранату в сторону полицейских, которые приехали на вызов. Происшествие произошло в одном из многоэтажных домов на улице Видинской. В результате взрыва телесные повреждения получил виновник инцидента. Мужчину доставили в медучреждение, его жизни ничего не угрожает.

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