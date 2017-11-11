Под Днепром авто полицейских расстреляли из гранатомета

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.В Днепропетровской области в городе Желтые Воды из гранатомета расстреляли автомобиль полицейских. В результате инцидента один правоохранитель получил незначительные травмы, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

"Вчера вечером в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18.

С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Полиция устанавливает личности и местонахождение злоумышленников.

Ранее пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области Украины сообщила, что неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель. Депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула. Генеральный прокурор Юрий Луценко, по словам Мосийчука, связал расстрел мужчины с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова