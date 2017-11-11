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    Под Днепром авто полицейских расстреляли из гранатомета

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    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий (30)

    (обновлено: )39462
    Полицейские садились в автомобиль и услышали хлопок. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Автомобиль сгорел наполовину.
    Под Днепром авто полицейских расстреляли из гранатомета
    ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина.В Днепропетровской области в городе Желтые Воды из гранатомета расстреляли автомобиль полицейских. В результате инцидента один правоохранитель получил незначительные травмы, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

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    "Вчера вечером в городе Желтые Воды двое полицейских, 1979 и 1980 рождения, садились в личный автомобиль ВАЗ и услышали хлопок. В машине сразу возникло возгорание, которое правоохранители самостоятельно ликвидировали. Один из полицейских получил телесные повреждения в виде резаной раны ноги. Транспортное средство сгорело наполовину", – говорится в сообщении.

    В полиции добавили, что предварительной причиной взрыва стал выстрел из РПГ-18.

    С места происшествия изъяты осколки от реактивной гранаты.

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    По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Полиция устанавливает личности и местонахождение злоумышленников.

    Ранее пресс-служба управления Национальной полиции в Харьковской области Украины сообщила, что неизвестные расстреляли машину в Харькове, погиб водитель. Депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил, что погибшим является Эдуард Аксельрод, уроженец Барнаула. Генеральный прокурор Юрий Луценко, по словам Мосийчука, связал расстрел мужчины с убийством экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова

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