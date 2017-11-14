В Ровно мужчина бросил гранату в полицейских, прибывших на вызов

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Мужчина в Ровно бросил гранату в сторону полицейских, которые приехали на вызов. Происшествие произошло во вторник вечером, 14 ноября, в одном из многоэтажных домов на улице Видинской, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Ровенской области.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області Мужчина в Ровно бросил гранату в полицейских

"В полицию поступило сообщение от местной жительницы, что к ней домой пришел знакомый и угрожает гранатой. Полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили у одной из квартир на девятом этаже многоэтажки мужчину, который вел себя агрессивно и во время разговора бросил гранату в сторону правоохранителей", — информируют в областном главке.

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В результате взрыва телесные повреждения получил виновник инцидента. Мужчину доставили в медучреждение, его жизни ничего не угрожает.

Головне управління Національної поліції в Рівненській області Мужчина в Ровно бросил гранату в полицейских

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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