наверх
17.11.201721:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Нет горячей воды. Киевляне остались "ночевать" в "Киевэнерго"

    (обновлено: )21530
    Люди требуют включить на Виноградаре горячую воду: "Мы находимся сейчас в здании "Киевэнерго"... Ждем руководства и чтобы в наши и ваши квартиры подали горячую воду".
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Более десяти жителей Киева остались на ночь в офисе "Киевэнерго" из-за отсутствия у них дома горячей воды. Об этом сообщил в пятницу сайт Телевизионной службы новостей (ТСН).

    Отопление
    flickr.com/mediomilimetro
    Отопительный сезон не шагает по стране: перекосы на местах

    "Требуем включить на Виноградаре горячую воду. Мы находимся сейчас в здании "Киевэнерго" на проспекте Свободы, 2-В. Нас всего 12 человек. Мы в закрытом помещении. Ждем руководства и чтобы в наши и ваши квартиры подали горячую воду", — цитирует сайт сообщение одной из участниц митинга.

    Жители остались в здании "Киевэнерго" после окончания рабочего дня.

    Ранее телеканал сообщил, что сотрудники одного из моргов в столице Украины объявили забастовку из-за отсутствия отопления и горячей воды, хотя отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.

    По данным СМИ, трактор аварийной бригады "Киевэнерго" раскопал яму в 200 метрах от здания морга и обнаружил, что из трубы теплоносителя вытекает ручей. Из-за забастовки граждане не могли получить справки о смерти родных и близких и их тела, поэтому были вынуждены переносить время похорон. Позже подачу горячей воды возобновили.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор