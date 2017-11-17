Нет горячей воды. Киевляне остались "ночевать" в "Киевэнерго"

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Более десяти жителей Киева остались на ночь в офисе "Киевэнерго" из-за отсутствия у них дома горячей воды. Об этом сообщил в пятницу сайт Телевизионной службы новостей (ТСН).

"Требуем включить на Виноградаре горячую воду. Мы находимся сейчас в здании "Киевэнерго" на проспекте Свободы, 2-В. Нас всего 12 человек. Мы в закрытом помещении. Ждем руководства и чтобы в наши и ваши квартиры подали горячую воду", — цитирует сайт сообщение одной из участниц митинга.

Жители остались в здании "Киевэнерго" после окончания рабочего дня.

Ранее телеканал сообщил, что сотрудники одного из моргов в столице Украины объявили забастовку из-за отсутствия отопления и горячей воды, хотя отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.

По данным СМИ, трактор аварийной бригады "Киевэнерго" раскопал яму в 200 метрах от здания морга и обнаружил, что из трубы теплоносителя вытекает ручей. Из-за забастовки граждане не могли получить справки о смерти родных и близких и их тела, поэтому были вынуждены переносить время похорон. Позже подачу горячей воды возобновили.