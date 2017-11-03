Админздания Киева мерзнут из-за долгов - "Киевэнерго"

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В столице Украины более 4,7 тысячи административных зданий и объектов социально-бытовой сферы, а также почти 7% жилых домов не подключены к отоплению из-за накопившихся долгов. Об этом сообщила компания "Киевэнерго".

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"Несмотря на похолодание, без отопления остаются 7% домов жилищностроительных кооперативов (ЖСК) и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и 6% ведомственного жилья. Из 4790 административных зданий и объектов социально-бытовой сферы Киева тепло получают лишь 23 (0,5% от общего количества)", — говорится в пресс-релизе компании, поступившем РИА Новости.

Как отмечает "Киевэнерго", не лучше ситуация с учебными заведениями, в том числе техникумами и университетами — на начало ноября к централизованному отоплению подключено девять таких заведений из 203 (4,4% от общего количества). "Основные трудности обеспечения теплом домов ЖСК и ОСМД связаны с большими долгами за тепло и отсутствием актов готовности к отопительному сезону", — добавили в компании.

Ранее в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, в котором находится уникальная коллекция из более 20 тысяч произведений живописи и графики Западной и Восточной Европы, сообщили, что их фонды находятся под угрозой из-за отсутствия отопления в помещениях. Отопительный сезон официально начался в Киеве 16 октября.

Ранее премьер Владимир Гройсман заявил, что Украина не испытывает проблем с подготовкой к новому отопительному сезону, на его проведение выделено 9 миллиардов гривен (352,9 миллиона долларов) — приблизительно на треть больше по сравнению с прошлым годом.