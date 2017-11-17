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    Киев

    Мусоровоз насмерть сбил мужчину во дворе жилого дома в Киеве

    (обновлено: )24
    Во дворе жилого дома мусоровоз Mercedes на смерть переехал мужчину. Происшествие произошло в ночь на пятницу в Соломенском районе Киева.
    В Киеве мусоровоз насмерть сбил мужчину во дворе дома
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Смертельное ДТП с участием мусоровоза произошло в ночь на пятницу на Воздухофлотском проспекте в Киеве (Соломенский район), сообщает dtp.kiev.ua

    "Во дворе жилого дома мусоровоз Mercedes на смерть переехал мужчину. На вид погибшему 30 лет, прилично одет", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве мусоровоз насмерть сбил мужчину во дворе дома

    На месте происшествия работают скорая помощь, патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

    Смотрите также: Появилось видео масштабного ДТП в центре Киева

    Также отмечается, что "это уже второй подобный случай за неделю".

    Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Марий Эл (РФ) погибли 15 человек. 

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