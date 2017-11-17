Мусоровоз насмерть сбил мужчину во дворе жилого дома в Киеве

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Смертельное ДТП с участием мусоровоза произошло в ночь на пятницу на Воздухофлотском проспекте в Киеве (Соломенский район), сообщает dtp.kiev.ua.

"Во дворе жилого дома мусоровоз Mercedes на смерть переехал мужчину. На вид погибшему 30 лет, прилично одет", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua В Киеве мусоровоз насмерть сбил мужчину во дворе дома

На месте происшествия работают скорая помощь, патрульная полиция, следственно-оперативная группа.

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Также отмечается, что "это уже второй подобный случай за неделю".

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Марий Эл (РФ) погибли 15 человек.