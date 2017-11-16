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    Киев

    Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве

    (обновлено: )28405
    Националисты заблокировали строительные работы и не позволят их восстановления до тех пор, пока строительство не будет "полностью соответствовать не только нормам градостроительства, но и соответствующим требованиям общественности", говорится в заявлении.
    Националисты заблокировали строительство на Сенном рынке в Киеве
    "Национальный корпус" в facebook

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Представители партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") заблокировали строительные работы на месте Сенного рынка в Киеве, где планируется строительство жилого комплекса. Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

    Националисты заблокировали строительные работы и не позволят их восстановления до тех пор, пока строительство не будет "полностью соответствовать не только нормам градостроительства, но и соответствующим требованиям общественности", говорится в заявлении.

    "Национальный корпус" в facebook
    Националисты захватили стройку на Сенном рынке в Киеве

    "Требуем от центральной и городской власти… пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку так называемого ЖК "Ярославов Град" в 22 этажа. Этажность должна быть снижена так, чтобы соответствовать требованиям действующего законодательства для строительства в историческом центре города", — заявляют активисты.

    Скриншот сообщения

    Напомним, ранее сообщалось, что представители партии "Национальный корпус" и представители других националистических партий и организаций в конце осени намерены "начать борьбу против российских компаний", которые работают в Украине.

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