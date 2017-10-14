"Нацкорпусу" - год. В Киеве состоялся съезд партии

Второй учредительный съезд партии "Национальный корпус" в субботу состоялся в "Украинском доме" в Киеве. Со всей Украины собрались 348 делегатов.

Съезд начался с исполнения гимна украинских националистов и презентации видеоролика-отчета за первый год существования партии.

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После торжественной состоялась юридическая часть: делегатами было единогласно утвержден устав партии и обновленный состав высшего совета партии.

"Наша задача встать и сказать абсолютно каждому: Мы не сдадимся! Мы будем бороться! У нас украли все, но нашего достоинства и нашей воли хватит для того, чтобы мы победили", — заявил лидер политсилы Андрей Билецкий.