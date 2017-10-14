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    "Нацкорпусу" - год. В Киеве состоялся съезд партии

    (обновлено: )6401
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Олег Тягнибок на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Олег Тягнибок на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Степан Хмара на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Андрей Билецкий на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Олег Тягнибок на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Олег Тягнибок на съезде "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Олег Тягнибок на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Олег Тягнибок на съезде "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Степан Хмара на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Степан Хмара на съезде "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Андрей Билецкий на съезде Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Андрей Билецкий на съезде "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Съезд "Национального корпуса" в Киеве, 14 октября 2017

    Второй учредительный съезд партии "Национальный корпус" в субботу состоялся в "Украинском доме" в Киеве. Со всей Украины собрались 348 делегатов.

    Съезд начался с исполнения гимна украинских националистов и презентации видеоролика-отчета за первый год существования партии. 

    Смотрите также: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    После торжественной состоялась юридическая часть: делегатами было единогласно утвержден устав партии и обновленный состав высшего совета партии.

    "Наша задача встать и сказать абсолютно каждому: Мы не сдадимся! Мы будем бороться! У нас украли все, но нашего достоинства и нашей воли хватит для того, чтобы мы победили", — заявил лидер политсилы Андрей Билецкий.

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