Черный список "Нацкорпуса". Патриоты отрабатывают заказы – Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

На этой неделе около 50 представителей "Национального корпуса" пришли к главному офису лотерейной компании "М.С.Л.", расположенному на улице Шелковичной в центре Киева. Цель акции – заставить бизнесменов, "зарабатывающих деньги на крови украинских воинов" уехать из Украины.

"Компания не платит ни налоги, ни военный сбор, еще и выводит средства из "Альфа-Групп" в Россию, чем спонсирует терроризм на Донбассе", – заявили блокирующие работу офиса молодчики, которые обклеили здание стикерами и обрисовали стены помещения надписями.

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Кроме того, в "Национальном корпусе" заявили, что это лишь первая акция, которую они провели по "черному списку". В нем значатся все предприятия, что по мнению активистов должны закончить свою работу в Украине.

По мнению политолога, директора аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, за блокированием лотерейной компании стоят более крупные бизнес-игроки.

"Не секрет, что те, кто руководит "Нацкорпусом" крышуют игорный бизнес, который де-юре запрещен, а де-факто существует. С помощью неуправляемого элемента в виде "Нацкорпуса" этот рынок зачищается под одни очень ловкие и умелые руки", — отмечает Золотарев.

По его мнению, следующими в списке блокируемых компаний с российским капиталом может оказаться кто угодно.

"Под раздачу может попасть, в первую очередь, любой бизнес, в котором имеются "живые" деньги. Несмотря на победные реляции премьер-министра Владимира Гройсмана, экономика Украины не вышла из тяжелого состояния. На сегодня осталось не так уж и много хлебных и "вкусных" тем. Естественно, что за них пойдет нешуточная борьба. Давайте не будем забывать о том, что рейдерство в патриотической упаковке в Украине давно стало обычным делом", — говорит эксперт.

При этом, по словам Золотарева, бизнес-отношения с РФ продолжают иметь целый ряд видных украинских политиков.

"Это обычный цинизм и лицемерие, которые стали неотъемлемой частью украинской политики. В кого не ткни в Верховной Раде и правительстве, там сидят одни сплошные патриоты, но их дети почему-то учатся за границей. При этом из экономики, которая сдыхает из-за отсутствия денег миллиарды средств выводятся в оффшорные юрисдикции", — резюмировал политолог.