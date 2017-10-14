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    "Нацкорпус" пригрозил "борьбой" работающим в Украине российским компаниям

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (27)

    (обновлено: )24334
    Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий сообщил, что активисты его политсилы намерены различными методами бороться с российскими компаниями.
    Торжественный съезд политической партии Национальный корпус в Киеве. Глава партии Андрей Билецкий
    УНИАН

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Представители партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и представители других националистических партий и организаций в конце осени намерены "начать борьбу против российских компаний", которые работают в Украине, заявил в субботу на брифинге после съезда "Национального корпуса" депутат Верховной Рады, глава партии Андрей Билецкий.

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    "Я думаю, что до конца осени этого года уже начнется борьба по "черному списку" (работающих в Украине российских компаний — ред.)", — приводит слова Белецкого УНИАН.

    По словам депутата, это произойдет после окончательного составления "черного списка". "Есть огромное количество компаний, которые непосредственно влияют на экономику Украины. Они должны понемногу убавлять свой вес в нашей экономике. Поэтому создан так называемый "черный список". Он понемногу наполняется, и когда будет окончательно наполнен, мы перейдем к практическим действиям", — сказал председатель партии.

    В то же время Билецкий отметил, что активисты "Национального корпуса" намерены различными методами бороться с российскими компаниями. "Это будут не только блокирования, это будут не только силовые действия. Это будут действия на законодательном уровне. Это будут предложения урегулировать эту проблему и ослабить российское влияние на украинскую экономику в законодательном поле. Но, безусловно, мы не отказываемся и от прямого действия, такого, как было во время кампании против российских государственных банков в Украине", — сказал Билецкий.

    Он уточнил, что союзниками "Национального корпуса" в борьбе против российских компаний будут партия "Свобода", "Правый сектор" и другие националистические организации.

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    Националисты ранее неоднократно блокировали работу "дочек" российских банков в Украине. Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучка" "ВТБ"), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

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