Произвол "Нацкорпуса". Украина погрязла в анархии - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Ситуация вокруг вертолетной площадки бизнес-центра "Парковый" в столице набирает обороты. Еще в понедельник его заняли и требуют национализировать представители партий "Национальный корпус", "Свободы" и "Правого сектора". Там утверждают, что здание продолжает приносить доходы людям из окружения Виктора Януковича.

Между тем, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемая «вертолетная площадка беглого президента Виктора Януковича» находится в собственности государства. Свое слово сказал и Петр Порошенко. Он заявил, что возврат объектов в госсобственность неправовым путем — абсолютно неприемлем, а КВЦ "Парковый" и так находится в собственности государства.

Комментируя инцидент в эфире радиостанции Голос столицы, эксперт общественной организации «Слово и дело», кандидат юридических наук Александр Москалюк назвал ситуацию абсолютно ненормальной и дикой.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що спонукало "Нацкорпус" взяти "під свій контроль" вертолітний майданчик, який вже належить державі?

— Представники "Національного корпусу" є в парламенті. І є різні форми діяльності нардепа, в тому числі депутатський запит, депутатське звернення. Згідно чинного законодавства, встановлюється обов'язок органів державної влади відповісти на депутатський запит чи звернення. І можна було б дізнатися, у чиїй власності майданчик перебуває, і решту інформації, яка необхідна для того, щоб зрозуміти його правовий статус. А те, що нині сталося, це фактично підпадає під ознаки статті 341 ККУ "Захоплення державних або громадських будівель і споруд".

Оскільки вони, по суті, діють самовільно, використовують фізичну силу, а, як відомо, монополію на застосування сили має лише держава, і тут вже сама держава повинна зорієнтуватися, як встановити контроль над тими самовільно захопленими об'єктами. Окрім того, з тої інформації, яка стала відома, можна зробити висновок, що фактично кожна дія так чи інакше має ознаки складу злочину. По суті, по кожній дії можна їх побачити, і поки що це питання до правоохоронних органів, чому вони нічого не роблять. Це, фактично, ми створюємо якісь паралельні інститути в межах держави, коли поруч з правоохоронними органами, поруч з судовою системою, поліцією, прокуратурою, ще виникають якісь суб'єкти, які вважають, що вони можуть використовувати силу.

Президент назвав дії "Нацкорпусу" та інших прикладом стукання у відкриті двері. Чому вони не поцікавилися, що майданчик вже націоналізований?

— Коли існує системна безкарність, то звичайно, що це породжує бажання порушувати закон. Другий момент, це, за великим рахунком, рейдерство. У нас завжди рейдерство має економічний характер, а зараз воно може мати економіко-політичний характер. І третє питання, це така піар-акція, яка розрахована на певну частину електорату, яка в умовах нинішнього суспільства вважає, що треба силовими методами вирішувати суперечки. Заради справедливості я вам скажу, тут, на жаль, і сам президент, якби він постійно діяв в правовому полі, його такі апелювання були б більш правильнішими, тому що я згадую той самий закон про амністію, який приймався Радою, згідно 94 статті Конституції президент повинен або підписати, або заветувати закон, а закон був підписаний на 53 чи 54 день.

Тобто сам президент порушує норми Конституції, а потім він, звичайно, вже от… замість того, щоб відверто говорити, що відбулися порушення законодавства і винні повинні бути притягнені до відповідальності, він таку займає своєрідну позицію. Говорить про те, що стукають у відкриті двері. Тут повинна бути більш категорична позиція, тому що ми зараз стоїмо на порозі того, коли держава, в принципі, може бути знищена як інститут, а я вам хочу сказати як людина, яка свого часу отримала вищу освіту, держава, як інституція, була створена тому, що це не була краща форма організації суспільства, це була єдина форма організації суспільства. Якщо ми хочемо бути Сомалі, чи хочемо бути Еритреєю, тоді дійсно треба, щоб будь-які парамілітарні громадські організації мали змогу захоплювати, і тоді у нас буде повністю повна анархія і безлад — те, до чого ми зараз, по суті і йдемо.

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Напомним, президент Петр Порошенко назвал захват вертолетной площадки примером стука в открытые двери. Он отметил, что в целом с пониманием и уважением относится к разномастным акциям, но чрезвычайно важно, чтобы они проходили мирным путем, и не было жертв.