В Киеве школьница, у которой отобрали планшет, покончила с собой - СМИ

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве 14-летняя девочка покончила с собой из-за семейной ссоры. Происшествие произошло в Деснянском районе Киева на улице Оноре де Бальзака, сообщает "Еспресо.TV".

По предварительным данным, мать забрала у дочери планшет и пошла на улицу гулять с собакой. Девушка, расстроившись из-за того, что ей не дали возможность зайти в социальные сети, покончила с собой.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой установят все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что причиной жестокой драки двух школьниц в Херсонской области стали комментарии в социальной сети.