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    Она болела: в Киеве мужчина закопал молодую девушку

    (обновлено: )77
    Согласно данным полиции Киева, 47-летний мужчина проживал с девушкой в вагончике. Как показала экспертиза, девушка умерла от двухсторонней пневмонии.
    В Киеве мужчина закопал молодую девушку
    Фото полиции Киева

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в Дарницком районе мужчина закопал 24-летнюю сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook и официальном сайте.

    Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина якобы выносил к озеру замотанное тело человека.

    Фото полиции Киева
    В Киеве мужчина закопал молодую девушку

    На место прибыли кинологи с собаками, патрульные, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений и спасатели. Водолазы провели водоем, однако тело не нашли. Вскоре был найден 47-летний подозреваемый. Он рассказал, что приезжал на заработки из Бердичева и проживал в вагончике вместе с 24-летней девушкой. Оба работали на строительной площадке.

    "По его словам, молодая сожительница последнее время болела, впрочем врачей они не вызывали. Придя с работы, мужчина якобы увидел, что девушка уже находится без признаков жизни, поэтому решил похоронить ее. Он замотал тело в одеяло и закопал его у озера", — говорится в сообщении.

    Мужчина также показал место, где закопал молодую женщину. Ее тело направили на экспертизу.

    По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что девушка до захоронения умерла от двусторонней пневмонии.

    Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что 31-летний житель Закарпатской области в порыве ревности убил свою 34-летнюю жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.

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