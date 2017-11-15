Она болела: в Киеве мужчина закопал молодую девушку

Фото полиции Киева

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в Дарницком районе мужчина закопал 24-летнюю сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на странице в Facebook и официальном сайте.

Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестный мужчина якобы выносил к озеру замотанное тело человека.

Фото полиции Киева В Киеве мужчина закопал молодую девушку

На место прибыли кинологи с собаками, патрульные, следственно-оперативная группа территориального и главного управлений и спасатели. Водолазы провели водоем, однако тело не нашли. Вскоре был найден 47-летний подозреваемый. Он рассказал, что приезжал на заработки из Бердичева и проживал в вагончике вместе с 24-летней девушкой. Оба работали на строительной площадке.

"По его словам, молодая сожительница последнее время болела, впрочем врачей они не вызывали. Придя с работы, мужчина якобы увидел, что девушка уже находится без признаков жизни, поэтому решил похоронить ее. Он замотал тело в одеяло и закопал его у озера", — говорится в сообщении.

Мужчина также показал место, где закопал молодую женщину. Ее тело направили на экспертизу.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что девушка до захоронения умерла от двусторонней пневмонии.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Закарпатской области в порыве ревности убил свою 34-летнюю жену, после чего попытался покончить жизнь самоубийством.