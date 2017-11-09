Контрразведчика СБУ убили из-за амфетамина - СМИ

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Подозреваемая в убийстве контрразведчика СБУ Александра Хараберюша кается, что подорвала автомобиль полковника.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил о раскрытии покушения на Хараберюша. Его джип был взорван в Мариуполе 31 марта.

Источник "Вестей" в правоохранительных органах сообщил, что главная подозреваемая 29-летняя Юлия Просолова совершила преступление под воздействием амфетамина.

"Она признает себя виновной и раскаивается в преступлении, которое совершила под воздействием амфетамина – его принимала каждый день. А после теракта в Донецке ей угрожали убийством, поэтому она была вынуждена выехать на подконтрольную территорию", — заявил источник.

Просолову планируют перевести в киевский следственный изолятор СБУ в Аскольдовом переулке. Причина — Мариупольский СИЗО находится в зоне проведения АТО, кроме того, якобы получена информация об угрозах жизни подозреваемой.

Просолова на момент совершения преступления нигде не работала, была зарегистрирована на неподконтрольной территории, а на подконтрольной территории жила по разным адресам.

Хараберюш был взорван в своем авто 31 марта в жилом квартале Мариуполя. Василий Грицак признал, что погибший был одним из лучших контрразведчиков в Украине. Основная версия убийства Хараберюша — его профессиональная деятельность.